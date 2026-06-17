В лондонском "Челси" определились с предварительным планом развития новичка команды - нападающего сборной Казахстана по футболу Дастана Сатпаева, передают Vesti.kz.

Алонсо даст шанс Сатпаеву в "Челси"

По информации Jeunesfooteux, молодой казахстанец получит шанс закрепиться в составе "Челси". Сатпаев присоединится к лондонской команде не раньше 12 августа. В этот день ему исполнится 18 лет.

Отмечается, что новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо даст Сатпаеву несколько недель, чтобы внимательнее изучить его игровые качества во время предсезонных сборов в августе.

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Сатпаев уйдет в аренду?

Ближе к концу летнего трансферного окна будет определено – останется Сатпаев в "Челси" или уйдет в аренду во французский "Страсбур".

Клуб Лиги 1 ищет двух форвардов в летнее окно. В "Страсбуре" Сатпаева могут проверить на соответствие требованиям европейского футбола на уровне чемпионата Франции.

Такой вариант действительно рассматривается, однако окончательное решение по будущему казахстанцу не будет принято раньше конца июля.

Трансфер Сатпаева из "Кайрата" в "Челси"

Напомним, Челси" выкупил Дастана Сатпаева у "Кайрата" в феврале 2025-го года за четыре миллиона евро, однако контракт вступает в силу в августе текущего года, после достижение игроком 18-летия.

В прошедшем сезоне футболист провел за алматинцев 27 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отметился семью результативными передачами.

За сборную Казахстана Сатпаев провел 8 игр и отличился 1 забитым мячом.