Гвардиолу связывают с новой командой после ухода из "Ман Сити"

Будущее Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" остаётся главной темой в Премьер-лиге. Несмотря на действующий контракт до июня 2027 года, в футбольных кругах растёт уверенность, что каталонец может завершить свой 10-летний цикл в клубе уже этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

• Решение в конце мая: Пеп планирует дождаться завершения сезона, чтобы оценить состояние команды и свои личные амбиции.

• Сборная Италии: после провала сборной Италии в квалификации к чемпионату мира (под руководством Дженнаро Гаттузо), фигура Гвардиолы рассматривается как приоритетная для перезагрузки "Скуадры Адзурры".

• Желание перемен: сам тренер неоднократно заявлял о мечте поработать с национальной сборной на крупном турнире (ЧМ или Евро).

• План Б для "Сити": руководство клуба уже готовит список преемников, среди которых фаворитом считается Энцо Мареска.

На данный момент Гвардиола сосредоточен на финише сезона: "Манчестер Сити" идёт вторым в АПЛ и продолжает борьбу в Кубке Англии.

