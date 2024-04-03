Гвардиола отреагировал на унижение Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу слов экс-футболиста "Манчестер Юнайтед" Роя Кина относительно Эрлинга Холанда. Тот считает форварда "горожан" игроком уровня второй лиги, передают Vesti.kz.

"Я с ним не согласен, абсолютно. Он лучший нападающий в мире и помог нам выиграть то, что мы выиграли в прошлом сезоне...", - приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Холанд перешел в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" в 2022 году, подписав контракт до 30 июня 2027-го. Сумма сделки составила 60 миллионов евро.

В прошлом году норвежец помог "горожанам" оформить требл: выиграть Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

В текущем сезоне английской премьер-лиги Холанд провел 24 матча, забил 18 голов и стал автором 5 результативных передач.

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