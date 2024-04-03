Унаи Эмери назвал лучшего тренера в мире

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал, кого считает лучшим тренером мира, передают Vesti.kz.
Таковым, по его мнению, является наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
"Для меня Пеп (Гвардиола) - лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, можно сказать, что он блестящий тренер и дал многим тренерам новый способ работы.
Он очень конкурентоспособен. Быть лучшим - это не только тактика. Нужно быть скромным как личность и управлять игроками. На мой взгляд, он это продемонстрировал. Я и сам стараюсь стать лучше", - приводит его слова BBC.
Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. С "горожанами" завоевал 16 трофеев. В прошлом сезоне он сделал требл, выиграв с клубом Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.
Также он тренировал "Баварию" (7 трофеев) и "Барселону" (14 трофеев).
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