Унаи Эмери назвал лучшего тренера в мире

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал, кого считает лучшим тренером мира, передают Vesti.kz.

Таковым, по его мнению, является наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Для меня Пеп (Гвардиола) - лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, можно сказать, что он блестящий тренер и дал многим тренерам новый способ работы.

Он очень конкурентоспособен. Быть лучшим - это не только тактика. Нужно быть скромным как личность и управлять игроками. На мой взгляд, он это продемонстрировал. Я и сам стараюсь стать лучше", - приводит его слова BBC.