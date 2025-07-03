Англия
Сегодня 17:40

Гвардиола выбрал новичка для "Ман Сити": известны имя и сумма трансфера

©ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер англйиского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде нового вратаря, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, основной голкипер "горожан" Эдерсон потерял доверие Гвардиолы, особенно после поражения от саудовского "Аль-Хиляля" (3:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира в США.

На этом фоне "Манчестер Сити" ведет активные переговоры с "Порту" о трансфере португальского вратаря Диогу Кошты. Гвардиола ивдет в нем игрока, подходящего для стиля команды, где вратарь должен хорошо играть ногами.

Отмечается, что в контакте 25-летнего Кошты прописана опция выкупа в размере 75 миллионов евро. Сам голкипер дал зеленый свет на переход. Агент вратаря Жорже Мендеш настаивает на заключении этой сделки.

Контракт Кошты с "Порту" рассчитан до 2027 года. В сезоне-2024/25 вратарь сыграл 43 матча и пропустил 45 голов, в 19 матчах он сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Эдерсон играет за "Сити" с 2017 года. Его контракт с "горожанами" истекает летом 2026-го.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →