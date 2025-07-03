Главный тренер англйиского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде нового вратаря, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, основной голкипер "горожан" Эдерсон потерял доверие Гвардиолы, особенно после поражения от саудовского "Аль-Хиляля" (3:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира в США.

На этом фоне "Манчестер Сити" ведет активные переговоры с "Порту" о трансфере португальского вратаря Диогу Кошты. Гвардиола ивдет в нем игрока, подходящего для стиля команды, где вратарь должен хорошо играть ногами.

Отмечается, что в контакте 25-летнего Кошты прописана опция выкупа в размере 75 миллионов евро. Сам голкипер дал зеленый свет на переход. Агент вратаря Жорже Мендеш настаивает на заключении этой сделки.

Контракт Кошты с "Порту" рассчитан до 2027 года. В сезоне-2024/25 вратарь сыграл 43 матча и пропустил 45 голов, в 19 матчах он сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Эдерсон играет за "Сити" с 2017 года. Его контракт с "горожанами" истекает летом 2026-го.