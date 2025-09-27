Англия
Сегодня 14:00

Гвардиола сделал признание о Хусанове

Пеп Гвардиола. Фото: ФК "Манчестер Сити"©

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопрос, ищет ли клуб правого защитника, передают Vesti.kz.

Также он высказался о защитнике сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове.

"Я пока не знаю!

Я доволен Хусановым, который играл в последнее время. На этой позиции могут сыграть Матеус Нунес, или Рико Льюис, даже Джон Стоунз может играть там.

В этом плане все в порядке, но я пока не знаю...", - приводит слова тренера City Report.

21-летний Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" в начале этого года, подписав контракт до 2029 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 40 миллионов евро. Также игрок защищал цвета белорусского "Энергетика-БГУ", а сам он является воспитанником узбекского клуба "Бунёдкор".

Ранее стало известно, что Хусанов выбыл из строя из-за травмы. Гвардиола рассказал, сколько игр он пропустит.

В нынешнем сезоне Хусанов провёл за "горожан" пять матчей и заработал одно предупреждение.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11-5 15
2 Арсенал 5 3 1 1 10-2 10
3 Тоттенхэм Хотспур 5 3 1 1 10-3 10
4 Борнмут 5 3 1 1 6-5 10
5 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6-2 9
6 Челси 5 2 2 1 10-5 8
7 Сандерленд 5 2 2 1 6-4 8
8 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
9 Манчестер Сити 5 2 1 2 9-5 7
10 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
11 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6-8 7
12 Лидс Юнайтед 5 2 1 2 4-7 7
13 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
14 Брайтон энд Хов Альбион 5 1 2 2 6-8 5
15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5-9 5
16 Бернли 5 1 1 3 5-8 4
17 Брентфорд 5 1 1 3 6-10 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 5 0 0 5 3-12 0

