Англия
Вчера 19:55

Гвардиола решил судьбу Хусанова в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26) против лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

С первый минут в стане "горожан" выйдет защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Состав "Сити" на матч с "Челси"Доннарумма,Нунес,О'Райли,Гехи,Хусанов,Семеньо,Родри,Доку,Силва,Холанд,Шерки.Состав "Челси" на матч с "Сити"Санчес,Фофана,Кукурелья,Гюсто,Хато,Кайседо,Палмер,Сантос,Нету,Педро,Эстевао.

Встреча между командами состоится 12 апреля на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия) и начнётся в 20:30 по казахстанскому времени.

На данный момент "Челси" с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Сити", набрав 61 балл и имея матч в запасе, располагается на второй строчке.

Хусанов собрался выиграть Лигу чемпионов и выбрал клуб

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

