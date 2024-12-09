Гвардиола решил спасти сезон для "Ман Сити" трансфером из Испании

Стало известно об интересе "Манчестер Сити" к футболисту "Реал Сосьедада" и сборной Испании Мартину Субименди. Английский клуб в отсутствии травмированного Родри переживает спад в игре, что вызывает опасения за вторую половину сезона. По этой причине главный тренер Хосеп Гвардиола хочет подписать Субименди уже в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Однако, по информации El Nacional, сделка находится под угрозой срыва. Во время матча с "Леганесом" Субименди получил ушиб правой грудной клетки, что вызвало тревогу в Сан-Себастьяне и в офисах "Сити", которым необходимо новое подписание, чтобы конкурировать на самом высоком уровне.

Отмечается, что несмотря на повреждение Субименди, приобретение полузащитника сейчас является абсолютной необходимостью для "Сити".

Субименди, известный своим тактическим умом и точностью, идеально вписывается в профиль, который нужен Гвардиоле.

Опция о расторжении контракта игрока, близкая к 60 миллионам евро, не кажется препятствием для английского клуба, стремящегося выбраться из игрового кризиса.

Субименди - воспитанник "Реал Сосьедада". Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги 25-летний хавбек провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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