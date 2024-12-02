Гвардиоле выделили 130 миллиардов на спасение "Сити" и трансферы

Кризис в "Манчестер Сити" достиг такого уровня, что руководство клуба выделило Хосепу Гвардиоле внушительные 200 миллионов фунтов (130 миллаирдов тенге) на усиление команды в зимнее трансферное окно. Этот шаг направлен на спасение сезона и укрепление состава, который испытывает серьезные проблемы, передают Vesti.kz.

После поражения от "Ливерпуля" в 13-м туре английской премьер-лиги (0:2) серия без побед у "горожан" продлилась до семи матчей, включая шесть поражений. Настолько затяжной спад стал беспрецедентным для "Сити", которые привыкли доминировать в Англии и Европе.

Более того, даже ничья 3:3 с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов, где "горожане" умудрились растерять преимущество в три мяча, только усугубила общее ощущение кризиса.

По данным, изначально Гвардиола рассчитывал на 100 миллионов фунтов для усиления состава, но в свете последних событий бюджет был удвоен.

Приоритетными трансферными целями называются Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" (60 миллионов фунтов), Виктор Дьекереш из "Спортинга" (65 миллионов фунтов) и Бруно Гимараеш из "Ньюкасла" (75 миллионов фунтов).

Сам Гвардиола, подписавший новый контракт с клубом, заявил, что намерен не просто пережить этот сложный этап, но и перестроить команду.

"Я хочу остаться и построить заново эту команду. Работа начнется уже в ближайшие месяцы и продолжится до конца сезона и дальше", - сказал Гвардиола в интервью перед ключевым матчем против лидеров сезона, "Ливерпуля",

Стоит отметить, что прошлым летом "Сити" практически не вел активной трансферной деятельности, что, по мнению руководства клуба, стало одной из причин нынешнего спада.

Сложная ситуация требует срочных решений, и Гвардиола получил карт-бланш на усиление команды.

Пеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и за это время завоевал с клубом 18 трофеев.

В ноябре тренер продлил контракт с "горожанами" на два года, несмотря на текущие трудности команды. Ранее он прокомментировал фиаско в матче с "Ливерпулем".

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