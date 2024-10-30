Гвардиола пригласил в "Ман Сити" уволенного из МЮ Тен Хага

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Эрик Тен Хаг всегда будет желанным гостем в его клубе, несмотря на недавнее увольнение из "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz. По словам Гвардиолы, двери "Сити" открыты для тен Хага, который был уволен 28 октября.

"Мы открыты для визита Эрика тен Хага к нам. В любое время. Серьезно. Мы всегда открыты, но я думаю, что этого не произойдет. Я немного знаю его агента, так что отношения есть, никаких проблем для меня, для нас", - цитирует Гвардиолу Eurosport.

Хосеп Гвардиола и Эрик тен Хаг работали вместе в "Баварии".

"Манчестер Юнайтед" провалил начало сезона и занимает сейчас 14 место в АПЛ. После ухода Тен Хага временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет другой нидерландский специалист, экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой. Он будет возглавлять клуб, пока не назначат нового главного тренера.