Гвардиола положил глаз на "предателя" "Барсы", но клуб будет бороться

"Манчестер Сити" намерен вмешаться в ситуацию с будущим Френки де Йонга, передают Vesti.kz

По информации Don Balon, Пеп Гвардиола добивается трансфера полузащитника из Нидерландов, пока тот не подписал новое соглашение с "Барселоной".

Каталонский клуб считает Де Йонга ключевым игроком проекта Ханси Флика и не собирается отпускать. Сам футболист также не планирует уходить, однако в "Сити" надеются, что крупное предложение и перспектива ежегодной борьбы за Лигу чемпионов могут изменить его решение.

Ключевым фактором в операции может стать будущее Родри. Если испанский хавбек решит покинуть команду, Де Йонг станет главной целью "Сити" на замену. Впрочем, даже при сохранении Родри Гвардиола видит в голландце идеального партнера для центра поля.

Таким образом, "Сити" готовит почву для одного из громких трансферов, а "Барселона" продолжает защищать одного из своих самых ценных игроков.

Почему Де Йонг предатель?

Напомним, что год назад в "Барселоне" переживали по поводу возможного предательства со стороны Френки де Йонга. Полузащитник не спешил продлевать контракт, который истекает в 2026 году, и это вызвало серьезные опасения.

В клубе боятся, что со временем он может уйти как свободный агент, оставив команду без компенсации. Особенно учитывая, что в 2019 году "сине-гранатовые" заплатили "Аяксу" за его трансфер 86 миллионов евро.

Гвардиола сообщил плохие новости по Хусанову

Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро. 

