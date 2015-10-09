Гвардиола одобрил крупный трансфер для "Сити" за 74 миллиона

"Манчестер Сити" активировал одну из самых важных сделок на ближайшем трансферном рынке и имеет чёткую цель — подписать Тино Ливраменто, нынешнего игрока "Ньюкасла", передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, клуб Пепа Гвардиолы стремится усилить позицию правого защитника надёжным исполнителем. В "Манчестер Сити" считают, что сейчас настал подходящий момент для решительного шага: интерес к Ливраменто возник давно, но спортивная необходимость и долгосрочное планирование сделали этот трансфер приоритетным.

Ливраменто как естественная замена

Тренерский штаб "Манчестер Сити" более года следит за 23-летним защитником. Он идеально подходит под требования Гвардиолы: физическая мощь, оборонительные навыки, активность в атаке и потенциал для развития в строгой системе клуба. Ливраменто рассматривается как стабильное решение на несколько лет вперёд.

Амбициозное предложение: 74 миллиона и игрок

"Манчестер Сити" готов предложить 74 миллиона евро и включить в сделку игрока — Джеймса Траффорда. Такой пакет позволит убедить "Ньюкасл" открыть реальные переговоры.

Джеймс Траффорд — ключ к сделке

Вратарь Джеймс Траффорд не получает игрового времени с приходом Джанлуиджи Доннаруммы и ищет клуб для аренды. "Ньюкасл" ранее проявлял интерес к нему, что делает включение Траффорда стратегически важным для обеих сторон.

Цель "Манчестер Сити"

"Горожане" хотят завершить трансфер как можно скорее, чтобы не дать другим клубам шанс вмешаться и не повысить стоимость сделки. Если трансфер состоится, "Манчестер Сити" укрепит ключевую позицию и обеспечит себе правого защитника высокого уровня на ближайшие годы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!