Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 09:10
 

Гвардиола одобрил крупный трансфер для "Сити" за 74 миллиона

  Комментарии

Поделиться
Гвардиола одобрил крупный трансфер для "Сити" за 74 миллиона Пеп Гвардиола. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" активировал одну из самых важных сделок на ближайшем трансферном рынке и имеет чёткую цель — подписать Тино Ливраменто, нынешнего игрока "Ньюкасла", передают Vesti.kz.

Поделиться

"Манчестер Сити" активировал одну из самых важных сделок на ближайшем трансферном рынке и имеет чёткую цель — подписать Тино Ливраменто, нынешнего игрока "Ньюкасла", передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, клуб Пепа Гвардиолы стремится усилить позицию правого защитника надёжным исполнителем. В "Манчестер Сити" считают, что сейчас настал подходящий момент для решительного шага: интерес к Ливраменто возник давно, но спортивная необходимость и долгосрочное планирование сделали этот трансфер приоритетным.

Ливраменто как естественная замена

Тренерский штаб "Манчестер Сити" более года следит за 23-летним защитником. Он идеально подходит под требования Гвардиолы: физическая мощь, оборонительные навыки, активность в атаке и потенциал для развития в строгой системе клуба. Ливраменто рассматривается как стабильное решение на несколько лет вперёд.


Амбициозное предложение: 74 миллиона и игрок

"Манчестер Сити" готов предложить 74 миллиона евро и включить в сделку игрока — Джеймса Траффорда. Такой пакет позволит убедить "Ньюкасл" открыть реальные переговоры.

Джеймс Траффорд — ключ к сделке

Вратарь Джеймс Траффорд не получает игрового времени с приходом Джанлуиджи Доннаруммы и ищет клуб для аренды. "Ньюкасл" ранее проявлял интерес к нему, что делает включение Траффорда стратегически важным для обеих сторон.

Цель "Манчестер Сити"

"Горожане" хотят завершить трансфер как можно скорее, чтобы не дать другим клубам шанс вмешаться и не повысить стоимость сделки. Если трансфер состоится, "Манчестер Сити" укрепит ключевую позицию и обеспечит себе правого защитника высокого уровня на ближайшие годы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
7 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
8 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
14 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
15 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
Проголосовало 69 человек

Реклама

Живи спортом!