Флик решил судьбу продажи четырёх звёзд "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" немецкий специалист Ханс-Дитер Флик заблокировал трансферы четырёх футболистов, которые ещё недавно считались кандидатами на уход из клуба, передают Vesti.kz.

Кто остался в клубе вопреки ожиданиям

Речь идёт о бразильском вингере Рафинье Диасе, а также об испанцах Эрике Гарсии, Ферране Торресе и Жераре Мартине. До прихода Флика их будущее в каталонском клубе выглядело туманным: нестабильная игра, ограниченное игровое время и статус игроков ротации делали их, по данным Don Balon, кандидатами на продажу. Однако новый главный тренер изменил расстановку сил и сделал ставку на этих футболистов.

Перезапуск карьеры при Флике

Под руководством немецкого специалиста все четверо заметно прибавили и стали важными элементами стартового состава. Рафинья превратился в одного из лидеров команды и закрепился в статусе ключевого исполнителя. Эрик Гарсия благодаря своей универсальности получил стабильную игровую практику и стал важной фигурой в тактических схемах тренера. Ферран Торрес не только повысил результативность, но и начал на равных конкурировать за место в основе со звёздным польским форвардом Робертом Левандовским.

Главный сюрприз — Жерар Мартин

Особое внимание немца привлекает прогресс Жерара Мартина. Недавно тренерский штаб перевёл его в центр обороны, где футболист сумел быстро адаптироваться и продемонстрировать уверенную игру. Этот шаг стал неожиданным, но оправданным решением Флика и окончательно снял вопрос о возможном уходе защитника.

Несмотря на финансовые сложности клуба, немецкий тренер, по данным источника, полностью исключает вариант продажи этих футболистов в ближайшем будущем.

