Испания
Сегодня 17:40
 

Флик решил судьбу продажи четырёх звёзд "Барселоны"

  Комментарии

Флик решил судьбу продажи четырёх звёзд "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. ©ФК "Барселона"

Главный тренер каталонской "Барселоны" немецкий специалист Ханс-Дитер Флик заблокировал трансферы четырёх футболистов, которые ещё недавно считались кандидатами на уход из клуба, передают Vesti.kz.

Кто остался в клубе вопреки ожиданиям

Речь идёт о бразильском вингере Рафинье Диасе, а также об испанцах Эрике Гарсии, Ферране Торресе и Жераре Мартине. До прихода Флика их будущее в каталонском клубе выглядело туманным: нестабильная игра, ограниченное игровое время и статус игроков ротации делали их, по данным Don Balon, кандидатами на продажу. Однако новый главный тренер изменил расстановку сил и сделал ставку на этих футболистов.

Перезапуск карьеры при Флике

Под руководством немецкого специалиста все четверо заметно прибавили и стали важными элементами стартового состава. Рафинья превратился в одного из лидеров команды и закрепился в статусе ключевого исполнителя. Эрик Гарсия благодаря своей универсальности получил стабильную игровую практику и стал важной фигурой в тактических схемах тренера. Ферран Торрес не только повысил результативность, но и начал на равных конкурировать за место в основе со звёздным польским форвардом Робертом Левандовским.

Главный сюрприз — Жерар Мартин

Особое внимание немца привлекает прогресс Жерара Мартина. Недавно тренерский штаб перевёл его в центр обороны, где футболист сумел быстро адаптироваться и продемонстрировать уверенную игру. Этот шаг стал неожиданным, но оправданным решением Флика и окончательно снял вопрос о возможном уходе защитника.

Несмотря на финансовые сложности клуба, немецкий тренер, по данным источника, полностью исключает вариант продажи этих футболистов в ближайшем будущем.

"Барселона" объявила о контракте с чемпионом АПЛ из "Ман Сити" 

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

