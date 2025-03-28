Гвардиола объяснил, почему доверяет Хусанову

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.

Он лестно отозвался об уровне 21-летнего футболиста.

"Изначально никто не ожидал, что он сыграет столько матчей, но в сложившихся обстоятельствах он вышел на поле и проявил себя. У него действительно есть особенные качества – он очень быстр и привносит свою страсть в игру. Мы довольны тем, что за короткий период без полноценной подготовки он смог показать многое.

Надеюсь, он это понимает. Наша задача – помогать ему развиваться, учиться и лучше взаимодействовать с командой, ведь это крайне важно", – цитирует Гвардиолу BBC.