Вратарская позиция в "Барселоне" находится в стадии перестройки после серьезной травмы Марка-Андре Тер Штегена. Временным решением стал переход поляка Войцеха Щенсны, который подписал контракт на один сезон с возможностью продления, передают Vesti.kz.

Тем временем, как информирует Don Balon, из Англии поступают сведения о заинтересованности "Манчестер Сити" в приобретении Тер Штегена. Сообщается, что клуб Пепа Гвардиолы готов предложить около 30 миллионов евро за опытного голкипера.

Руководство "Барселоны" уже рассматривает перспективные варианты замены и проявляет большой интерес к молодому вратарю "Эспаньола" Жоану Гарсии, который демонстрирует отличную игру в нынешнем сезоне Ла Лиги. Приход Гарсии может стать началом новой вратарской эры в каталонском клубе.



Сейчас Тер Штеген обеспокоен возможной конкуренцией и настаивает на сохранении статуса основного вратаря, особенно учитывая приближающийся чемпионат мира. Он хочет продолжать играть на высоком уровне и быть главным голкипером команды.

Ситуация вызывает напряжение в раздевалке "Барселоны", так как Гарсия готов перейти в клуб только при условии ухода Тер Штегена или гарантий места запасного, что вряд ли будет принято немцем.

"Барселоне" предстоит принять важное решение, которое определит будущее вратарской линии и повлияет на стратегию обновления состава клуба.