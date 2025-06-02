Англия
Вчера 12:18

Гвардиола хочет переманить лидера "Барселоны" за 30 миллионов

©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Вратарская позиция в "Барселоне" находится в стадии перестройки после серьезной травмы Марка-Андре Тер Штегена. Временным решением стал переход поляка Войцеха Щенсны, который подписал контракт на один сезон с возможностью продления, передают Vesti.kz.

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Тем временем, как информирует Don Balon, из Англии поступают сведения о заинтересованности "Манчестер Сити" в приобретении Тер Штегена. Сообщается, что клуб Пепа Гвардиолы готов предложить около 30 миллионов евро за опытного голкипера.

Руководство "Барселоны" уже рассматривает перспективные варианты замены и проявляет большой интерес к молодому вратарю "Эспаньола" Жоану Гарсии, который демонстрирует отличную игру в нынешнем сезоне Ла Лиги. Приход Гарсии может стать началом новой вратарской эры в каталонском клубе.


Сейчас Тер Штеген обеспокоен возможной конкуренцией и настаивает на сохранении статуса основного вратаря, особенно учитывая приближающийся чемпионат мира. Он хочет продолжать играть на высоком уровне и быть главным голкипером команды.

Ситуация вызывает напряжение в раздевалке "Барселоны", так как Гарсия готов перейти в клуб только при условии ухода Тер Штегена или гарантий места запасного, что вряд ли будет принято немцем.

"Барселоне" предстоит принять важное решение, которое определит будущее вратарской линии и повлияет на стратегию обновления состава клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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