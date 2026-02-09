"Манчестер Сити" готовит предложение по одному из самых востребованных полузащитников английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.Интерес из Манчестера
По информации Fichajes, "горожане" намерены подписать хавбека ливерпульского "Эвертона" Кирнана Дьюсбери-Холла. В руководстве готовы предложить за 27-летнего футболиста 40 миллионов евро, рассматривая его как стратегическое усиление центра поля.
Ключевую роль в возможной сделке играет Хосеп Гвардиола. Главный тренер "Сити" уже дал согласие на активное наблюдение за игроком и уверен, что под его руководством Дьюсбери-Холл сможет выйти на новый уровень и раскрыть свой потенциал в системе манчестерского клуба.
Статистика и рыночная стоимость
В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи, являясь одним из ключевых игроков "Эвертона". По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро, что делает предложение "Сити" финансово привлекательным для ливерпульского клуба.