Английский "Манчестер Сити" намерен зимой подписать бразильского вингера мадридского "Реала" Родриго Гоэса. На трансфере настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, передают Vesti.kz.

Планы Гвардиолы на Родриго в "Сити"

Каталнский специалист видит в 24-летнем футболисте идеальное усиление атаки своей команды. Британцы, как сообщает Fichajes, готов предложить около 80 миллионов евро, чтобы убедить "королевский клуб" отпустить игрока.

По задумке тренера, бразилец должен стать частью линии атакующих полузащитников вместе с бельгийцем Джереми Доку и англичанином Филом Фоденом, поддерживая норвежского форварда Эрлинга Холанда. В "Сити" уверены, что смена тактической среды и нового чемпионата позволит Родриго вернуться на свой лучший уровень.

Ситуация в "Реале": напряжённые отношения с Алонсо

В мадридском клубе Родриго теряет вес в составе — его влияние на игру при новом наставнике "сливочных" Хаби Алонсо снизилось, а конкуренция в атаке усилилась. В испанских СМИ не раз сообщалось, что Гоэс не доволен решениями баскского специалиста, а Алонсо, в свою очередь, не рассчитывает на игрока.

К тому же, появление молодых игроков вроде турка Арды Гюлера и доминирование на фланге соотечественника Винисиуса Жуниора сократили пространство для бразильца. Клуб оценивает, стоит ли удерживать игрока до лета или принять зимнее предложение.





Варианты и будущее игрока

Родриго оказался между двумя путями: оставаться в "Реале" с неопределённой ролью или принять вызов "Манчестер Сити" и закрепиться в стартовом составе в новом чемпионате. Агент игрока, по данным источника, уже вел переговоры с другими ведущими клубами Англии, включая "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси", но именно "горожане" проявили наиболее решительные шаги. Зимой судьба Родриго может определиться окончательно.

В текущем сезоне бразилец провёл 16 матчей и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее Гвардиола получил предложение по защитнику сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову после победы 5:4 в АПЛ.

Добавим также, что "Реал" нашёл неожиданную замену Винисиусу: он отказал "Барселоне".

Зидан готов отказаться от сборной Франции ради особенной команды