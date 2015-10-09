Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 07:20
 

Громкой сенсацией обернулся матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с нелепым удалением

Громкой сенсацией обернулся матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с нелепым удалением

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Эвертона" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в игре на 29-й минуте забил полузащитник "ирисок" Кирнан Дьюсбери-Холл (29-я минута).

При этом "Эвертон" с 13-й минуты играл в меньшинстве - красную карточку получил полузащитник Идрисса Гейе из-за конфликта с одноклубником Майклом Кином. Между игроками произошла стычка, в результате которой Гейе дал Кину пощечину и был удален с поля.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" впервые в истории проиграл матч АПЛ на стадионе "Олд Траффорд" в большинстве.

Ранее манкунианцы одержали 36 побед и 10 раз сыграли вничью после удалений в составе соперника.
 
"Эвертон" же впервые с декабря 2013 года обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед" (1:0). Команды сравнялись по очкам в чемпионате (по 18). Манкунианцы занимают 10-е место в таблице, "Эвертон" идёт 11-м.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3 Манчестер Сити 12 7 1 4 24-10 22
4 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
5 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
6 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
7 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
8 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
9 Тоттенхэм Хотспур 12 5 3 4 20-14 18
10 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 19-19 18
11 Эвертон 12 5 3 4 13-13 18
12 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
13 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
14 Ньюкасл Юнайтед 12 4 3 5 13-15 15
15 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 12 3 2 7 11-22 11
19 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

