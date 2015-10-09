Громкой сенсацией обернулся матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с нелепым удалением

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Эвертона" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в игре на 29-й минуте забил полузащитник "ирисок" Кирнан Дьюсбери-Холл (29-я минута).

При этом "Эвертон" с 13-й минуты играл в меньшинстве - красную карточку получил полузащитник Идрисса Гейе из-за конфликта с одноклубником Майклом Кином. Между игроками произошла стычка, в результате которой Гейе дал Кину пощечину и был удален с поля.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" впервые в истории проиграл матч АПЛ на стадионе "Олд Траффорд" в большинстве.

Ранее манкунианцы одержали 36 побед и 10 раз сыграли вничью после удалений в составе соперника.



"Эвертон" же впервые с декабря 2013 года обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед" (1:0). Команды сравнялись по очкам в чемпионате (по 18). Манкунианцы занимают 10-е место в таблице, "Эвертон" идёт 11-м.