Дом экс-звезды АПЛ ограбили во время матча

Дом нападающего "Кремонезе" Джейми Варди ограбили прямо во время его участия в матче Серии A против "Ромы", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, ущерб оценили примерно в 80 тысяч фунтов стерлингов. Трое злоумышленников похитили дорогие часы, ювелирные украшения, наличные и другие ценные вещи.

Игра 12-го тура итальянского чемпионата состоялась 23 ноября и завершилась победой римлян со счётом 3:1. Варди провёл на поле весь матч.

Нападающий присоединился к "Кремонезе" в сентябре и подписал контракт до конца сезона. В чемпионате он уже сыграл в восьми встречах и забил два гола. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице с 14 очками после 11 матчей.

Варди выступал в АПЛ за "Лестер". В сезоне 2015/16 он выиграл чемпионат Англии. Также он выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.