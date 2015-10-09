Роналду не прилетел в Таджикистан: причина удивила всех

Генеральный директор "Истиклола" Шахзод Сулаймонов в интервью Sport 24 заявил, что звёздный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду не прилетел в Таджикистан на предстоящий матч Лиги чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz.

"Криштиану Роналду и Кингсли Коман не приехали на матч с "Истиклолом" в Таджикистан. Француз отсутствует из-за травмы, а португалец просто не ездит на выездные матчи команды. До этого его не было в Индии и Ираке.

Мы очень расстроены, что Криштиану не приехал на игру к нам. У него была последняя возможность в этом розыгрыше сыграть в Таджикистане", — сказал Сулаймонов.