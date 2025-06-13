Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может оказаться в лондонском "Тоттенхэме", передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "шпоры" сделали первый конкретный шаг, отправив "Сити" официальный запрос на трансфер 29-летнего полузащитника.

Это случилось сразу после того, как футболист неожиданно не попал в заявку "горожан" на Клубный чемпионат мира - тревожный сигнал, который не остался без внимания конкурентов.

Несмотря на интерес со стороны "Эвертона" и "Ньюкасла", сам Грилиш, по данным источника, настроен исключительно на переезд в Северный Лондон.

Условия сделки уже обсуждаются - речь идет о сумме порядка 46,9 миллионов евро. Если трансфер состоится, это может стать одной из самых ярких внутрилиговых рокировок лета.

Добавим, в свое время "горожане" подписали Грилиша за рекордные 117,5 миллиона евро.

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Напомним, что в сезоне 2024/25 Грилиш провел 32 матча во всех турнирах, но смог отличиться лишь тремя голами и пятью результативными передачами.