Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудовлетворительные результаты команды в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Каррик решил не уходить из "Манчестер Юнайтед"

Специалист признал, что манкунианцы пока не могут похвастаться большим количеством побед, однако подчеркнул, что намерен продолжать работу и исправлять ситуацию.

"Я не уйду в отставку. Да, у нас не очень много побед, но я намерен продолжать работать, чтобы исправить ситуацию и добиваться побед", — цитирует слова Кэррика инсайдер Фабрицио Романо.

"Манчестер Юнайтед" оказался в зоне вылета АПЛ

В матче десятого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с бирменгемской "Астон Виллой" на своём поле. По ходу встречи хозяева уступали со счётом 2:4, однако сумели избежать поражения благодаря двум поздним голам.

На 90+2-й минуте отличился нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее, а на 90+6-й счёт сравнял датский защитник Патрик Доргу.

Несмотря на спасённую игру, положение манкунианцев в турнирной таблице остаётся сложным. После десятого тура команда Кэррика опустилась на 18-е место, имея в активе восемь очков и находясь в зоне вылета.

Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает трёх тренеров на замену Кэррику.