Эрлинг Холанд побил рекорд легенды и переписал историю АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 голов в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Это произошло в гостевом матче 14-го тура с "Фулхэмом" (5:4), в котором Холанд отметился голом.

Для достижения юбилейной отметки норвежцу потребовалось провести 111 матчей. Таким образом, Холанд забил 100 голов быстрее всех в истории АПЛ, побив рекорд Алана Ширера, которому потребовалось 124 матча, чтобы забить 100 голов.

Ранее Холанд быстрее всех в истории АПЛ преодолел отметки в 20 голов (14 матчей), 30 (27 матчей), 40 (39 матчей) и 50 (48 матчей).


Всего на счету Холанда 33 забитых мяча в 24 матчах в нынешнем сезоне. 21 из них форвард забил в составе "горожан" и ещё 12 — за сборную Норвегии.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов евро.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 13 9 3 1 25-7 30
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32-16 28
3 Челси 13 7 3 3 24-12 24
4 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Эвертон 14 6 3 5 15-17 21
10 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
11 Тоттенхэм Хотспур 14 5 4 5 23-18 19
12 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
13 Ньюкасл Юнайтед 14 5 4 5 19-18 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21-24 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

