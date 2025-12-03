Эрлинг Холанд побил рекорд легенды и переписал историю АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 голов в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Это произошло в гостевом матче 14-го тура с "Фулхэмом" (5:4), в котором Холанд отметился голом.

Для достижения юбилейной отметки норвежцу потребовалось провести 111 матчей. Таким образом, Холанд забил 100 голов быстрее всех в истории АПЛ, побив рекорд Алана Ширера, которому потребовалось 124 матча, чтобы забить 100 голов.

Ранее Холанд быстрее всех в истории АПЛ преодолел отметки в 20 голов (14 матчей), 30 (27 матчей), 40 (39 матчей) и 50 (48 матчей).





Всего на счету Холанда 33 забитых мяча в 24 матчах в нынешнем сезоне. 21 из них форвард забил в составе "горожан" и ещё 12 — за сборную Норвегии.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов евро.



