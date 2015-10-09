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Эпоха Гвардиолы завершена: "Манчестер Сити" объявил имя нового наставника

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Эпоха Гвардиолы завершена: "Манчестер Сити" объявил имя нового наставника ©instagram.com/mancity

"Манчестер Сити" официально определился с преемником Хосепа Гвардиолы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" официально определился с преемником Хосепа Гвардиолы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новым главным тренером "горожан" назначен Энцо Мареска, о чём клуб сообщил на своём официальном сайте. Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

Итальянский специалист оставался без работы после ухода из лондонского "Челси" в январе нынешнего года. При этом Мареска хорошо знаком с системой "Манчестер Сити": с 2022 по 2023 год он входил в тренерский штаб Гвардиолы, а ещё раньше работал с молодёжными командами клуба.

Назначение Марески стало следствием решения Хосепа Гвардиолы покинуть команду. 22 мая 2026 года "Манчестер Сити" объявил, что испанский наставник уйдёт по завершении сезона-2025/2026, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Таким образом, эпоха Гвардиолы на "Этихаде" подошла к концу, а клуб начинает новую главу под руководством хорошо знакомого специалиста.


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