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ЧМ-2026
Сегодня 18:46
 

Прямая трансляция матча сборной Германии в плей-офф ЧМ-2026

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Прямая трансляция матча сборной Германии в плей-офф ЧМ-2026 ©instagram.com/dfb_team

Сегодня, в ночь с 29 на 30 июня на ЧМ-2026 по футболу состоится матч сборных Германии и Парагвая, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, в ночь с 29 на 30 июня на ЧМ-2026 по футболу состоится матч сборных Германии и Парагвая, сообщают Vesti.kz.

Встреча 1/16 финала пройдет в Бостоне (США) и начнется в 01:30 по казахстанскому времени. Матч покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Также трансляция будет доступна на официальном сайте телевещателей. Начало в 01:20.

Напомним, сборная Германии одержала на групповом этапе две победы - над Кюрасао (7:1) и Кот'д-Ивуаром (2:1). Кроме того, немцы потерпели сенсационное поражение от Эквадора (1:2) и по дополнительным показателям выиграли квартет E.

Парагвай финишировал третьим в группе D. Южноамериканцы уступили сборной США (1:4), обыграли Турцию (1:0) и сыграли вничью с Австралией (0:0).

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   1/16 финала, мужчины
30 июня 01:30   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Парагвай
Парагвай
Кто победит в основное время?
Германия
Ничья
Парагвай
Проголосовало 172 человек

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