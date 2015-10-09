Экс-руководитель клуба КПЛ захотел возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с тренерским постом в своей бывшей команде и признался, что с удовольствием возглавил бы "Красных дьяволов", сообщают Vesti.kz.

Манкунианцы 5 января уволили главного тренера Рубена Аморима. В предстоящих матчах команду будет готовить Даррен Флэтчер.

— Какой тренер бы подошел "Манчестер Юнайтед"?

— Даже не знаю. Наверняка у клуба уже есть кандидатуры. На мой взгляд, Зидан мог бы, который сейчас свободен. Неплохо было бы, чтобы Зидан поработал в "Манчестере". Но сложно ответить. Наверняка сейчас какая‑то временная фигура придет, а уже в конце сезона будут решать по основной кандидатуре. Остался‑то только второй круг…

— У вас есть амбиции возглавить "Манчестер Юнайтед"?

— С удовольствием (смеется). Но надо понимать, что сейчас тяжелая ситуация. Даже когда недавно был в Англии, и "Манчестер Юнайтед" опубликовал мое интервью, то на следующий день его убрали. Не понимаю почему, но убрали. Причем "Эвертон" не убрал, а МЮ убрал. Думаю, связано с тем, что я из России. Но бог свидетель. Главное, что в целом ко мне там хорошо относятся и отнеслись. Хорошо встретили, очень рад этому. Спасибо им большое за все, — цитирует Канчельскиса "Матч ТВ".

Напомним, экс-футболист Канчельскис работал на должности генерального директора "Тобола" с июля 2023-го, его контракт был рассчитан до конца прошлого года. Он покинул казахстанский клуб в ноябре 2023-го.

