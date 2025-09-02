Бывший хавбек "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб в интервью AS News дал советы Дастану Сатпаеву, который в 2026 году должен пополнить ряды лондонского "Челси", сообщают Vesti.kz.

"Язык – это первый барьер, который нужно преодолеть, прилетев в Англию. Так Дастан сможет коммуницировать на поле и быстрее адаптируется. Во-вторых, важно банально выкладываться на тренировках, постоянно совершенствоваться и привыкать к скоростям", - сказал белорус.

Кроме того, Глеб рассказал о рисках и давлении, которые ждут казахстанца в Англии:

"Если ты хочешь стать успешным на уровне "Челси", придется чем-то жертвовать. Соблазны будут и в Лондоне, и в любом другом городе, но, если у тебя есть цель, ты должен думать головой и правильно расставлять приоритеты. Думаю, сам Сатпаев это понимает - вряд ли у него возникнут проблемы с пристрастиями. Пресса оказывает большое давление. Когда в медиа пишут: "неудачный трансфер", "селекционный провал" и все в этом духе, то порой это эмоционально бьет. Поэтому Дастану стоит пользоваться доверием тренера, не обращая внимания на вбросы, ведь в таком клубе каждый будет бороться за место в основе. Никаких уступок в тренировочном процессе. Надеюсь, у него все получится", - заявил бывший игрок "канониров".

По условиям соглашения казахстанский форвард станет игроком "синих" сразу после достижения совершеннолетия. В августе Сатпаеву исполнилось 17, и он уже входит в число лучших бомбардиров КПЛ.