Англия
Сегодня 09:30

Двойным камбэком обернулся матч "Челси" в АПЛ

©x.com/ChelseaFC

"Брентфорд" и "Челси" не смогли выявить победителя в матче 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Игра в Брентфорде завершилась со счётом 2:2 и напоминала "качели". Сначала хозяева добились успеха, затем гости не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Однако в компенсированное время "Брентфорд" сумел отыграться и избежать домашнего поражения.

За хозяев отличились Кевин Шаде (35-я минута) и Фабиу Карвалью (90+3-я). У "Челси" голы забили Коул Палмер (61-я) и Мойсес Кайседо (85-я).

После четырёх туров "Челси" с 8 очками занимает пятое место в таблице АПЛ, а "Брентфорд" с 4 баллами идёт на 12-й строчке.

В следующем туре, 20 сентября, "Челси" отправится в гости к "Манчестер Юнайтед", а "Брентфорд" сыграет на выезде с "Фулхэмом".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
2 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
3 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Эвертон 4 2 1 1 5-3 7
7 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
8 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
9 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
10 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
11 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
15 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
16 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
17 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

