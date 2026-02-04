"Арсенал" обыграл на своём поле "Челси" в ответном матче 1/2 финала Кубка Лиги сезона-2025/2026, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 90+7-й минуте забил Кай Хаверц.

Первая игра также осталась за "канонирами" — 3:2. Таким образом, подопечные Микеля Артеты выиграли двухматчевое противостояние со счётом 4:2 и вышли в финал, где сыграют с победителем пары "Ньюкасл" — "Манчестер Сити".

Отметим, что казахстанский талант Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В прошлом году "Кайрат" объявил о продаже молодого форварда, который сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.