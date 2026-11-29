Центральный матч 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Сити" завершился результативной ничьей со счётом 2:2, сообщают Vesti.kz.

Холанд и Хаверц обменялись голами в первом тайме

Счёт в противостоянии был открыт на 34-й минуте. Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вывел гостей вперёд.

Однако уже через шесть минут "Арсенал" восстановил равновесие усилиями Кая Хаверца. На перерыв соперники ушли со счётом 1:1.

"Сити" снова вышел вперёд, но не удержал победу

В начале второго тайма, на 48-й минуте, Энцо Фернандес вновь вывел манкунианцев вперёд. "Арсенал" долго искал возможность отыграться и добился своего на 83-й минуте: Юрриен Тимбер отправил мяч в ворота гостей и установил окончательный счёт — 2:2.

"Арсенал" сохранил лидерство в АПЛ

После этой встречи лондонский клуб набрал 29 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. "Манчестер Сити" довёл свой актив до 23 баллов и поднялся на второе место, опередив "Брайтон", у которого осталось 22 очка.

Ранее "Тоттенхэм" выиграл пятый матч и обошёл "Челси" в АПЛ.

Добавим также, что неожиданным исходом завершилось мерсисайдское дерби "Эвертон" - "Ливерпуль" в АПЛ.