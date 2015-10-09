"Эвертон" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), завершив принципиальное противостояние со счётом 1:1, сообщают Vesti.kz.

Собослаи вывел "Ливерпуль" вперёд

Гости открыли счёт уже на пятой минуте встречи. После передачи немца Флориана Вирца отличился венгерский полузащитник Доминик Собослаи, отправивший мяч в ворота "ирисок".

Однако хозяева довольно быстро восстановили равновесие. На 25-й минуте после розыгрыша стандарта и подачи в штрафную нидерландский латераль "красных" Джереми Фримпонг срезал мяч в собственные ворота. Таким образом, "Эвертон" сравнял счёт и вернулся в игру.

Во втором тайме команды не смогли изменить результат, поэтому мерсисайдское дерби завершилось ничьей — 1:1.

Положение команд в АПЛ

После этой встречи "Эвертон" набрал 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

"Ливерпуль" с 21 баллом располагается на четвёртой строчке.

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