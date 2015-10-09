Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" на выезде обыграл "Сандерленд" со счётом 2:0 в матче 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.
Мэддисон оформил дубль
Встреча прошла на стадионе "Стэдиум оф Лайт" и с самого начала складывалась в пользу гостей. Уже на 12-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Томы Мёнье.
"Тоттенхэм" воспользовался численным преимуществом и открыл счёт на 35-й минуте благодаря голу Джеймса Мэддисона. Во втором тайме полузащитник вновь поразил ворота соперника, оформив дубль на 70-й минуте.
Оставшееся время не принесло изменений в счёте — лондонцы одержали победу со счётом 2:0. Для команды Роберто Де Дзерби этот успех стал пятым в текущем сезоне АПЛ.
Back to back wins ✅ Back to back clean sheets ✅ https://t.co/Vr19RgeaIb— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 29, 2026
"Тоттенхэм" обошёл "Челси"
После 12 туров "Сандерленд" с девятью очками занимает 18-е место и находится в зоне вылета. "Тоттенхэм" набрал 18 баллов и поднялся на восьмую строчку, опередив "Челси", у которого 16 очков.
В следующем туре "чёрные коты" 3 декабря сыграют на выезде с "Ливерпулем", а "шпоры" днём позже примут "Фулхэм".
Ранее неожиданным исходом завершилось мерсисайдское дерби "Эвертон" - "Ливерпуль" в АПЛ.
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