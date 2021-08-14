"Челси" стартовал с победы в новом сезоне АПЛ

"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" в домашнем матче первого тура английской премьер-лиги сезона-2021/22, сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 27-й минуте пенальти в ворота гостей забил Маркос Алонсо. В конце первого тайма Кристиан Пулишич увеличил преимущество "Челси". А на 58-й минуте новичок команды Тревор Чалоба установил окончательный счет.

Напомним, что ранее "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв испанский "Вильярреал", а до этого стал победителем Лиги чемпионов.

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