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Англия
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"Челси" сделал заявление по Сатпаеву перед стартом сезона

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"Челси" сделал заявление по Сатпаеву перед стартом сезона Дастан Сатпаев в составе Сборной Казахстана. ©КФФ

Лондонский "Челси" опубликовал новое видео с участием летних новичков команды, включая нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева, который продолжает подготовку к своему первому сезону в английском клубе, передают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" опубликовал новое видео с участием летних новичков команды, включая нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева, который продолжает подготовку к своему первому сезону в английском клубе, передают Vesti.kz.

Сатпаев отметился в публикации "Челси"

На официальной странице "синих" в соцсетях появился ролик, посвящённый новичкам команды. Видео сопровождается подписью:

"Наши новички осваиваются".

В кадре вместе с Дастаном Сатпаевым появились также итальянский защитник Марко Палестра и португальский вингер Жеовани Кенда, которые этим летом присоединились к лондонскому клубу.

Казахстанец работает с первой командой

Сейчас 17-летний форвард находится на предсезонном сборе вместе с основной командой "Челси". Сатпаев ежедневно тренируется рядом с ведущими футболистами клуба и рассчитывает проявить себя в контрольных матчах, чтобы убедить тренерский штаб в своей готовности к выступлениям на высоком уровне.

Для молодого нападающего нынешняя подготовка является важным этапом адаптации в английском гранде.

Когда вступит в силу контракт

Официально соглашение Сатпаева с "Челси" начнёт действовать 12 августа 2026 года, когда казахстанскому футболисту исполнится 18 лет.

До этого момента форвард продолжает осваиваться в новой команде, принимая участие в тренировочном процессе и товарищеских встречах, где получает возможность заявить о себе перед началом нового сезона.

Ранее стало известно, когда Сатпаев может дебютировать за "Челси".

Добавим также, что "Челси" Сатпаева решил расстаться с нападающим.

Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 18, мужчины
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