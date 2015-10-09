"Челси" сделал заявление по Сатпаеву перед стартом сезона

Лондонский "Челси" опубликовал новое видео с участием летних новичков команды, включая нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева, который продолжает подготовку к своему первому сезону в английском клубе, передают Vesti.kz.

Сатпаев отметился в публикации "Челси"

На официальной странице "синих" в соцсетях появился ролик, посвящённый новичкам команды. Видео сопровождается подписью:

"Наши новички осваиваются".

В кадре вместе с Дастаном Сатпаевым появились также итальянский защитник Марко Палестра и португальский вингер Жеовани Кенда, которые этим летом присоединились к лондонскому клубу.

Казахстанец работает с первой командой

Сейчас 17-летний форвард находится на предсезонном сборе вместе с основной командой "Челси". Сатпаев ежедневно тренируется рядом с ведущими футболистами клуба и рассчитывает проявить себя в контрольных матчах, чтобы убедить тренерский штаб в своей готовности к выступлениям на высоком уровне.

Для молодого нападающего нынешняя подготовка является важным этапом адаптации в английском гранде.

Когда вступит в силу контракт

Официально соглашение Сатпаева с "Челси" начнёт действовать 12 августа 2026 года, когда казахстанскому футболисту исполнится 18 лет.

До этого момента форвард продолжает осваиваться в новой команде, принимая участие в тренировочном процессе и товарищеских встречах, где получает возможность заявить о себе перед началом нового сезона.

Ранее стало известно, когда Сатпаев может дебютировать за "Челси".

Добавим также, что "Челси" Сатпаева решил расстаться с нападающим.

Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!