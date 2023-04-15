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"Челси" решил сделать таланта "Барселоны" одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

"Челси" решил сделать таланта "Барселоны" одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
©ФК "Барселона"

"Челси" хочет подписать 18-летнего полузащитника "Барселоны" Гави и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков не только в лондонском клубе, но и в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz

По информации AS, английский клуб три недели назад встречался в Мадриде с агентом игрока Иваном де ла Пеньей, чтобы сообщить о своем желании подписать Гави.

Ожидается, что в столице Испании состоится и вторая встреча, на которой будут присутствовать владелец "Челси" Тодд Боэли и родители футболиста. Лондонцы собираются выложить все карты на стол и сделать хавбеку предложение, от которого будет трудно отказаться.

Гави - воспитанник каталонского клуба. Его соглашение с "сине-гранатовыми" рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 90 миллионов евро. В нынешнем чемпионате Испании он провел 27 матчей за "Барселону", забил один гол и отдал три результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 30 23 4 3 72-29 73
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Ньюкасл Юнайтед 30 15 11 4 48-24 56
4 Манчестер Юнайтед 29 17 5 7 44-37 56
5 Тоттенхэм Хотспур 31 16 5 10 57-45 53
6 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
8 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 7 15 26-42 34
14 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15 Вест Хэм Юнайтед 29 8 6 15 27-39 30
16 Лидс Юнайтед 30 7 8 15 39-54 29
17 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18 Ноттингем Форест 30 6 9 15 24-54 27
19 Лестер Сити 31 7 4 20 41-55 25
20 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23

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Метки:
Челси Барселона АПЛ Ла Лига

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