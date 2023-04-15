"Челси" решил сделать таланта "Барселоны" одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

"Челси" хочет подписать 18-летнего полузащитника "Барселоны" Гави и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков не только в лондонском клубе, но и в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации AS, английский клуб три недели назад встречался в Мадриде с агентом игрока Иваном де ла Пеньей, чтобы сообщить о своем желании подписать Гави.

Ожидается, что в столице Испании состоится и вторая встреча, на которой будут присутствовать владелец "Челси" Тодд Боэли и родители футболиста. Лондонцы собираются выложить все карты на стол и сделать хавбеку предложение, от которого будет трудно отказаться.

Гави - воспитанник каталонского клуба. Его соглашение с "сине-гранатовыми" рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 90 миллионов евро. В нынешнем чемпионате Испании он провел 27 матчей за "Барселону", забил один гол и отдал три результативные передачи.

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