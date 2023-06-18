"Челси" расторг контракт с игроком, которого купил за 40 миллионов евро

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 07:45
©ФК "Челси"

Лондонский "Челси" принял решение досрочно завершить сотрудничество с 28-летним французским полузащитником Тьемуэ Бакайоко. Руководству синих удалось договориться с игроком о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Английский клуб подписал Бакайоко летом 2017-го, заплатив за него 40 миллионов евро "Монако". Первый сезон французский опорник провел в Лондоне, а затем раз за разом отправлялся в аренду. За эти годы полузащитник успел поиграть за "Наполи", на год вернуться в "Монако" и провести три сезона в "Милане".

В кампании 2022/23 в составе "Милана" Тьемуэ провел всего три матча во всех турнирах, отыграв суммарно 39 минут. Сейчас футболист, на счету которого один матч за сборную Франции, оценивается в 2,5 миллиона евро.

Напомним, что завершившийся сезон "Челси" завершил на 12-м месте в английской премьер-лиге. Следующий год команда проведет без еврокубков.

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Метки:
Футбол АПЛ Челси Монако ФК Наполи ФК Милан ФК Франция

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