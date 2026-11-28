Лондонский "Челси" продолжает сталкиваться с неудачами. В выездном матче 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) команда проиграла "Ноттингем Форест", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сити Граунд" и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. В первом тайме голом отличился лишь игрок хозяев Игор Жезус, забивший на пятой минуте. А вот вторая половина игры получилась более событийной: у "Ноттингема" дубль оформил Морган Гиббс-Уайт, сначала забивший с пенальти (51'), а затем и с игры (72'), а у "Челси" дважды отправлял мяч в сетку ворот вышедший на замену Эммануэль Эмега (54', 89').

"Челси" проиграл третий матч в АПЛ подряд и четвёртый из пяти последних. У команды Хаби Алонсо осталось 16 очков в зачёте, и они на восьмой позиции. Однако все остальные клубы чемпионата пока не провели свои матчи 12-го тура, поэтому есть большой риск вылететь из топ-10.

А вот "Ноттингем Форест", который перед этой встречей был в шаге от зоны вылета, набрал 12 очков и взлетел на 14-ю позицию, продолжая чередовать победы и поражения в четырёх играх кряду.

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