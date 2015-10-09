Лондонский "Челси" подпишет полузащитника сборной Буркина-Фасо Мохамеда Зонго, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, после достижения 18-летия футболист присоединится напрямую к лондонскому клубу, а не отправится в партнёрский французский "Страсбур" для получения игровой практики, как планировалось изначально. Все документы по сделке оформлены, официально о трансфере объявят после совершеннолетия игрока.

🚨🔵 Chelsea are signing Burkina Faso midfielder Mohamed Zongo, no longer joining Strasbourg but straight to #CFC when he turns 18. All completed and set to be confirmed when Zongo turns 18 after deal done by Epic Sports. https://t.co/2BFv1EpoHC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2026

Зонго выступает за буркинийский клуб "Спортинг де Каскад" и накануне, 26 ноября, отметил своё 17-летие. В октябре 2026 года полузащитник дебютировал за основную сборную Буркина-Фасо, а ранее ярко проявил себя на чемпионате мира U-17 2025 года в Катаре, где забил два гола, отдал три ассиста и дошёл с командой до четвертьфинала.

Напомним, что летом игроком "Челси" после достижения 18-летия также стал казахстанский нападающий Дастан Сатпаев, который впоследствии был отдан "Бёрнли" в аренду до конца сезона.

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