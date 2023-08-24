"Челси" объявил о трансфере 18-летнего форварда из Бразилии

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 21:00
©ФК "Челси"

"Челси" объявил о переходе 18-летнего нападающего бразильского "Сантоса" Дейвида Вашингтона. Соглашение заключено до 2030 года с опцией продления еще на один сезон, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб за этот трансфер заплатит 16 миллионов евро, плюс 4 миллиона евро в виде бонусов. Хотя портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Вашингтон - уроженец Итумбиары. Тренировался в футбольной академии "Гремио" с восьмилетнего возраста. В 2016-м присоединился к футбольной академии "Сантоса". В 2021-м подписал с "Сантосом" свой первый профессиональный контракт с опцией выкупа в размере 100 миллионов бразильских реалов. В 2022-м стал лучшим бомбардиром чемпионата Паулиста до 17 лет, забив 16 голов, а также забил 17 голов в турнирах для игроков до 20 лет (чемпионат Паулиста и чемпионат Бразилии до 20 лет).

11 апреля 2023-го дебютировал в основном составе "Сантоса" в матче Кубка Бразилии против "Ботафого". 20 апреля дебютировал в Южноамериканском кубке в матче против чилийского клуба "Аудакс Итальяно".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 8-2 6
2 Манчестер Сити 2 2 0 0 4-0 6
3 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5 Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 4-2 4
6 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 4-2 4
8 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
9 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
10 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3-3 3
11 Кристал Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
12 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 1-2 3
13 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
14 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1-3 0
17 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 1-5 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0

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Метки:
Челси АПЛ Футбольные трансферы

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