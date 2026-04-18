"Челси" - "Манчестер Юнайтед": прямая трансляция матча АПЛ

Сегодня, 18 апреля, состоится матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в 33-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Обе команды продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдёт на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Setanta Sports 1, также прямая трансляция будет на стриминговом сервисе "Кинопоиск".



В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице с 55 очками, а "Челси" идёт на шестой позиции с 48 баллами.

В первом круге, 20 сентября, манкунианцы обыграли "Челси" на своём поле со счётом 2:1.

"Атлетико" - "Сосьедад": прямая трансляция финала Кубка Испании