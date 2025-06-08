"Челси" купит топового вратаря на следующей неделе

Лондонский "Челси" близок к подписанию французского голкипера "Милана" Майка Меньяна. Англичане могут заплатить итальянцам 18 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

По информации La Gazzetta dello Sport, все детали клубы согласуют уже к понедельнику, 9 июня. 29-летний вратарь сборной Франции должен стать первым номером в стане синих.



Отметим, что Меньян стал игроком "Милана" летом 2021 года. Он был куплен у "Лилля" за 16,4 миллиона евро. За четыре года он провел 163 игры за итальянский клуб, один раз став чемпионом страны.

Добавим, что воспитанник ПСЖ провел 31 встречу за сборную Франции. В этом сезоне он провел за "Милан" 53 матча во всех турнирах, в которых 15 раз отстоял на ноль и пропустил 59 голов.