Англия
Сегодня 11:36
 

"Челси" близок к трансферу за 120 миллионов: "Барселона" в пролёте?

  Комментарии

"Челси" близок к трансферу за 120 миллионов: "Барселона" в пролёте? Лиам Росеньор.

"Челси" активно продвигается к подписанию форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса. 26-летний аргентинец стал приоритетной целью клуба для усиления атакующей линии летом 2026 года, передают Vesti.kz.

Как сообщает footballtransfers со ссылкой на ESPN Argentina, Альвареса в последние недели связывают с уходом из "Атлетико", и "Челси" ведёт переговоры с его представителями о потенциальном трансфере. Ранее интерес к игроку проявляли также "Арсенал", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

Конкуренция в атаке "Челси"

Сейчас основным форвардом "синих" является Жоау Педро, который закрепился в роли лидера атаки с момента назначения Лиама Росеньора на пост главного тренера. Прошлым летом лондонский клуб усилил линию нападения Лиамом Делапом, а Эмануэль Эмегха ("Страсбур") и Дастан Сатпаев ("Кайрат") присоединятся к "синим" перед сезоном-2026/27.

Если Альварес перейдёт в "Челси", ему предстоит конкурировать с Педро и будущим новичком Эмегха. Подписание аргентинца может поставить под сомнение долгосрочную перспективу Делапа, который рискует опуститься до четвёртого номера в иерархии форвардов клуба.


Возможные последствия трансфера

Испанские источники утверждают, что "Челси" готов "потратить всё" ради подписания бывшего игрока "Манчестер Сити". При удачном завершении сделки клуб сможет существенно усилить атаку и увеличить конкуренцию за место в стартовом составе.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Альвареса составляет 100 миллионов евро. Сообщалось, что "Челси" готов предложить "Атлетико" за его переход 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл за "матрасников" 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 25 17 5 3 49-17 56
2 Манчестер Сити 25 15 5 5 51-24 50
3 Астон Вилла 25 14 5 6 36-27 47
4 Манчестер Юнайтед 25 12 8 5 46-36 44
5 Челси 25 12 7 6 45-28 43
6 Ливерпуль 25 11 6 8 40-35 39
7 Брентфорд 25 12 3 10 39-34 39
8 Эвертон 25 10 7 8 28-28 37
9 Сандерленд 25 9 9 7 27-29 36
10 Фулхэм 25 10 4 11 35-37 34
11 Борнмут 25 8 10 7 41-44 34
12 Ньюкасл Юнайтед 25 9 6 10 35-36 33
13 Кристал Пэлас 25 8 8 9 26-29 32
14 Брайтон энд Хов Альбион 25 7 10 8 34-33 31
15 Тоттенхэм Хотспур 25 7 8 10 35-35 29
16 Лидс Юнайтед 25 7 8 10 34-43 29
17 Ноттингем Форест 25 7 5 13 25-38 26
18 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 31-48 23
19 Бернли 25 3 6 16 25-49 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 25 1 5 19 16-48 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

