Англия
Вчера 09:10

"Челси" - "Арсенал": прямая трансляция центрального матча тура АПЛ

Габриэл Мартинелли и Марк Кукурелья. Фото: Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk©

Сегодня, 30 ноября, в английской премьер-лиге (АПЛ) состоится центральный матч 13-го тура между лондонскими "Челси" и "Арсеналом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игры.

Дерби состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени.

В прямом эфире его покажет телеканал Setanta Sports 1. Также трансляция будет доступна по подпискам на Setanta Sports App и "Кинопоиске".

После 12 матчей "Арсенал" единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 29 очками, а "Челси" идёт на третьем месте с 23 баллами.


Сейчас у "Челси" серия из шести игр без поражений (пять из них - победы) и три успеха кряду в матчах АПЛ. "Арсенал" же подходит к битве с серией из 16 встреч без поражений во всех турнирах (14 побед и две ничьих).

На этой неделе обе команды добыли впечатляющие победы в Лиге чемпионов: "Челси" разгромил "Барселону" (3:0), а "Арсенал" разбил "Баварию" (3:1).

Добавим, что в последних семи матчах между ними пять раз выигрывали канониры, ещё дважды была зафиксирована ничья. Последний успех "Челси" датирован августом 2021 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 13 9 3 1 25-7 30
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Челси 13 7 3 3 24-12 24
4 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
10 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
11 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
12 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
13 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

