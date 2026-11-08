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"Челси" Алонсо проиграл последней команде АПЛ

Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Лондонский "Челси" на выезде уступил "Сандерленду" со счётом 0:1 в матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Ле Фе принёс "Сандерленду" победу

Единственный гол в матче был забит на 36-й минуте. Полузащитник хозяев Энцо Ле Фе успешно реализовал пенальти и вывел "Сандерленд" вперёд.

Несмотря на попытки отыграться, "Челси" не сумел поразить ворота соперника. В итоге лондонцы потерпели поражение с минимальным счётом — 0:1.

"Сандерленд" покинул последнее место

После победы "Сандерленд" набрал восемь очков и поднялся с последней, 20-й позиции на 18-ю строчку турнирной таблицы. Команда провела десять матчей в текущем сезоне.

"Челси", которым руководит Хаби Алонсо, с 16 очками располагается на пятом месте.

Ранее "Ливерпуль" упустил разгром 3:0 на 95-й минуте в АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
11 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
12 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
19 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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