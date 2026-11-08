"Брайтон" снова победил и обошёл "Манчестер Сити" в АПЛ

"Брайтон" на своём поле обыграл "Брентфорд" со счётом 2:0 в матче 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

"Брайтон" забил два мяча до перерыва

Хозяева открыли счёт уже на 15-й минуте: нападающий Диего Гомес отправил мяч в ворота соперника и вывел "чаек" вперёд.

На 23-й минуте положение "Брентфорда" осложнилось — форвард гостей Игор Тьяго получил красную карточку за нарушение правил, оставив свою команду в меньшинстве.

Перед самым перерывом "Брайтон" увеличил преимущество. На 42-й минуте полузащитник Паскаль Гросс реализовал пенальти и установил окончательный счёт — 2:0.

"Брайтон" поднялся на второе место

После этой победы "Брайтон" набрал 22 очка и вышел на вторую строчку турнирной таблицы АПЛ, обойдя "Манчестер Сити", у которого 21 балл.

Отставание "чаек" от лидирующего "Арсенала" составляет пять очков. "Брентфорд" с 14 баллами занимает восьмое место.

Ранее "Ливерпуль" упустил разгром 3:0 на 95-й минуте в АПЛ.

Добавим также, что "Челси" Алонсо проиграл последней команде АПЛ.