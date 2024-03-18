"Болван и неудачник". Клоппа разоблачили после вылета "Ливерпуля" из Кубка Англии

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 15:54
©twitter.com/LFC

Известный британский журналист Пирс Морган, болеющий за "Арсенал", раскритиковал главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после поражения "красных" от "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии, сообщают Vesti.kz.

Ранее Клопп сорвался на журналиста во время послематчевого интервью: "Хватит уже, вы точно не в лучшей форме! У меня не хватает нервов на вас", - сказал немецкий специалист.

"Клопп - ужасно бесчувственный болван и неудачник", - прокомментировал это Морган в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, встреча завершилась для подопечных Клоппа неудачно. "Ливерпуль" уступил со счетом 3:4 на "Олд Траффорд".

В 1/2 финала Кубка Англии, 20 апреля, "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ковентри", а в другом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" - "Челси".

Метки:
Клопп Юрген Ливерпуль Манчестер Юнайтед

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