Клопп сорвался на журналиста после поражения от "МЮ" (Видео)

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вышел из себя во время интервью после поражения от "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Немецкому специалисту не понравился вопрос о недостаточно интенсивной игре его команды в овертайме.

"Это какой-то глупый вопрос. Не знаю, сколько матчей мы провели за последнее время. То же самое могу сказать и о сопернике. Мне не нравится ваш вопрос. У "Ливерпуля" много матчей? Хватит уже, вы точно не в лучшей форме! У меня не хватает нервов на вас", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Watch till the end. Klopp is being rude & arrogant while arguing with a reporter on Danish TV who dared to ask him a few tough questions.



They won't show this side of him on any English channel



Massive kudos to the journalist who stood his ground 👏pic.twitter.com/kKlF1HSCBw