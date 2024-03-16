Футболисты "Ливерпуля" заменили Клоппа

Футболисты "Ливерпуля" выбрали замену немецкому тренеру Юргену Клоппу, который покинет команду по завершении сезона, передает Vesti.kz.

Как стало известно журналистам Talksport, в команде определились с приоритетным кандидатом. Игроки команды хотят, чтобы пост главного тренера занял Пеп Линдерс, ныне являющийся помощником Клоппа.

Напомним, что Юрген сообщил о своем решении в январе 2024 года. По итогам 28 туров Английской премьер-лиги "Ливерпуль" набрал 64 балла и занимает второе место в таблице. В Лиге Европы "красные" вышли в четвертьфинал, где сыграют с итальянской "Аталантой".

Напомним, Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. По завершении нынешнего сезона специалист покинет клуб.

Под его руководством "красные" выиграли АПЛ (2019/20), Кубок Англии (2021/22), Кубок лиги (2021/22), Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2018/19), Суперкубок УЕФА (2019) и клубный чемпионат мира (2019). Еще он тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц 05".