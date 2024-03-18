Клопп отреагировал на вылет "Ливерпуля" из Кубка Англии и рассказал о своем будущем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, повлияет ли поражение от "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии на его решение об уходе из нынешнего клуба, передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" уступил со счетом 3:4 на "Олд Траффорд".

- Является ли "истощающая природа" эмоций в таких играх частью того, почему вы уходите в конце сезона, или это часть "зависимости" от работы?..

"Ни то, ни другое, ни третье - это не имеет никакого отношения к делу. Мы можем говорить о моей ситуации сколько угодно, я просто не могу изменить свои ответы, если честно. Когда ты выигрываешь, это (техническая зона) - отличная позиция для просмотра игры. Когда ты проигрываешь, это практически самое худшее, что ты стоишь там. Вот такие дела. Все в порядке, у меня такое часто бывало, не знаю точно, сколько игр я провел в качестве тренера, но такое было довольно часто. Это не имеет ничего общего с тем, что если мы выигрываем игру, то я хочу остаться тренером, а если проигрываем, то я не хочу оставаться тренером. (Или) если атмосфера отличная в команде, я хочу быть тренером, если атмосфера не очень, я хочу уйти. Мне очень жаль, если я не могу объяснить это достаточно хорошо. Может быть, мне придется сказать это по-немецки, а вы все переведете! Я не уверен, что это будет лучше, кстати! Никто не должен ни о чем беспокоиться. Я не то чтобы говорю: "Боже мой, это так здорово". Мне нравится абсолютно все в том, что я делаю. Но мне нужно быть на высоте, чтобы делать это так, как я делаю. Если я чувствую, что не справляюсь, значит, я уже не тот тренер, которым должен быть. Так оно и есть. Тогда ты не только становишься немного хуже, но и сразу же становишься еще хуже, а значит, ты не на своем месте. Если вы видите это на ранней стадии, вы принимаете решение", - приводит его слова пресс-служба "красных".

Несмотря на поражение в этом матче, лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах вошел в историю футбола, подробности - тут.

В 1/2 финала Кубка Англии, 20 апреля, "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ковентри", а в другом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" - "Челси".