Салах вошел в историю футбола

Форвард сборной Египта по футболу и "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в матче с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Вот только "красные" вылетели из нынешнего розыгрыша, уступив со счетом 3:4 на "Олд Траффорд".

Несмотря на это, Салах добился уникального достижения.

По информации Squawka, египтянин стал первым игроком в истории футбола, забившим в пяти подряд выездных матчах против "Манчестер Юнайтед".

С момента перехода в "Ливерпуль" в начале сезона-2017/18 Салах забил больше голов в ворота "Манчестер Юнайтед" (13), чем "красные дьяволы" в ворота "красных" (12) за это время.

Текущий контракт Салаха с "Ливерпулем" действует до 30 июня 2025 года. В его карьере также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун".

Mohamed Salah is the first player in football history to score in five consecutive away games against Manchester United.



Give him the keys to Old Trafford. 🗝 pic.twitter.com/n1gTlK3p3H